Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'da 4 imza birden
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Çaykur Rizespor'da 4 imza birden

49 dakika önce

Çaykur Rizespor daha önce transfer haberini duyurduğu Fernando Boldrin, Barış Alıcı, Tarık Çetin ve Erdinç Karakaş için imza töreni düzenledi.

Çaykur Rizespor'da 4 imza birden, System.String[]
Çaykur Rizespor daha önce transfer haberini duyurduğu Fernando Boldrin, Barış Alıcı, Tarık Çetin ve Erdinç Karakaş için imza töreni düzenledi. Rize'nin İyidere ilçesinde düzenlenen imza töreniyle Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Tarık Çetin ile 5 yıllık, Almanya'da VfL Bochum, Schalke 04 ve 1.FC Köln altyapılarında yetişen Erdinç Karakaş 3 yıllık ve geçtiğimiz yıl kiralık olarak Rizespor'da forma giyen, Kayserispor'dan transfer ettiği Fernando Boldrin ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, yine Fenerbahçe'den kiralık olarak Rizespor'a katılan Barış Alıcı tanıtıldı.
(Hasan Fehmi Demir/İHA)
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:30 Kaynak: İHA
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