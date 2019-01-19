Çaykur Rizespor'da Aatıf Chahechouhe Sevinci

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da daha önce resmi sözleşme imzalanan Aatıf Chahechouhe için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da daha önce resmi sözleşme imzalanan Aatıf Chahechouhe için tanıtım toplantısı düzenlendi.



Çaykur Didi Stadı Toplantı Salonunda gerçekleşen tanıtım toplantısına Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er, Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Karavin ile Aatıf Chahechouhe katıldı.



Er, burada yaptığı konuşmada, Aatıf ile yarım seozn anlaştıklarını, sezon sonu da devam etmesini istediklerini söyledi.



Bu transferin bir uçak seyahatinde Teknik Direktör Okan Buruk ile Aatıf'ın konuşmasından sonra şekillendiği kaydeden Er, "Hocamıza kendisi çalışmaktan mutlu olacağını söylemişti. Fenerbahçe'de iç problemler yaşadı. Fenerbahçe'nin Aatıf'a ihtiyacı olduğu halde Sayın Ali Koç Rizespor'a gitmesini istedi. İstanbul'da görüşmeleri tamamdık. İnşallah her maç asist ve golleri ile taraftarı coşturmasını bekliyoruz. Herşeyden önce sağlık diliyoruz." dedi.



Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe ise Okan Buruk ile Sivasspor'da çalıştığını vurgulayarak, "Okan Buruk hocam Rize'ye gelmem için bana çok büyük güven verdi. Kulübüm Fenerbahçe'de Rizespor'a gelebilmek için çok fedakarlık yaptı. Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal ile görüştük. Gelmem de etkili oldu." diye konuştu.



Zorlu bir ikinci yarı geçeceğini aktaran Aatıf, "Kolay olmayacak. Zor bir durumda olduğumuzu biliyoruz. Sezon sonunda hep birlikte mutlu olacağız. Rizespor ile yeni bir başlangıç yapıyorum. Rizespor'a her şeyimi vereceğim. Sakatlığım yok. Fiziksel olarak tam hazır olamayabilirim. Çünkü, Fenerbahçe'de kadroda değildim. Kasımpaşa maçında oynayabileceğime inanıyorum. Hocamız ile bunu konuşacağız. Bize vereceği süre konusunda konuşacağız." şeklinde konuştu.



Dört ayda yapabileceğinin en iyisini yapacağını belirten Aatıf, "Her şeyin doğrusunu Allah bilir ama Süper Lig'de kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Taraftarlar bana çok güzel destek mesajları verdi. Herkese minnettarım." şeklinde konuştu.



Taraftarlar Faslı oyuncuyu stat girişinde karşıladı. Meşale yakan taraftarlar Aatıf Chahechouhe lehine tezahüratlarda bulundu.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

5 Yıl Önce Doğu Karadeniz'de Üretimine Başlanan Beyaz Çayın Kilosu 4 Bin TL'den Satılıyor

Galatasaraylı Taraftarlar, Abdurrahim Albayrak'a "Transfer Nerede?" Diyerek Tepki Gösterdi

Galatasaray, Ankaragücü'nü Konuk Ediyor! Maçta Üçüncü Gol Geldi

Galatasaray'ın Eski Oyuncusu Bafetimbi Gomis'ten Sarı-Kırmızılı Takıma Destek Mesajı