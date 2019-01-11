Çaykur Rizespor'da Ali Çamdalı ile Yollar Ayrıldı
53 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da futbolcu Ali Çamdalı'nın sözleşmesi feshedildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor
'da futbolcu Ali Çamdalı
'nın sözleşmesi feshedildi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Ali Çamdalı ile kulübümüz karşılıklı olarak anlaşmış ve futbolcumuzun sözleşmesi feshedilmiştir." denildi.
Açıklamada, Çaykur Rizespor'a hizmetlerinden dolayı 34 yaşındaki oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de başarı dileğinde bulunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:20 Kaynak: AA
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