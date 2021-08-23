Çaykur Rizespor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Çaykur Didi Stadyumu'nda basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

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