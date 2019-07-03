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Çaykur Rizespor'da Atakan Akkaya imzayı attı

54 dakika önce

Çaykur Rizespor, yeni transferi Atakan Akkaynak ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma imzaladı.

Çaykur Rizespor'da Atakan Akkaya imzayı attı, System.String[]
Çaykur Rizespor, yeni transferi Atakan Akkaynak ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlayan Atakan Akkaynak için Didi Stadyumu'nda imza töreni gerçekleştirdi. Törene kulüp başkanı Hasan Kartal ile yöneticiler katıldı.
Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, aralarına katılan oyuncuların hedefi Avrupa takımlarında oynamak için kendini geliştirmek olması gerektiğini söyledi. Türkiye'deki ligleri her zaman takip ettiğini söyleyen Atakan Akkaynak da birçok takımdan teklif aldığını ve Çaykur Rizespor'u tercih ettiğini ifade etti. Rize'de olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Akkaynak, "Alman Milli Takımı'nda oynuyordum. Türkiye'yi hep takip ediyordum. Türkiye'den birkaç teklif vardı. Yılmaz Bal, başkan ve teknik ekiple görüşmeler gerçekleştirdik ve Çaykur Rizespor'u tercih ettim. Geçen yıl Hollanda'da oynuyordum. Benim için çok iyi geçmedi ama benim için yeni bir adım oldu. Rize'de olduğum için mutluyum" diye konuştu.

- Rize
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:32 Kaynak: DHA
Spor
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