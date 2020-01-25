Çaykur Rizespor'da Attamah ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'da Attamah ile yollar ayrıldı

16 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Joseph Attamah ile yollarını ayırdı.

Çaykur Rizespor'da Attamah ile yollar ayrıldı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Joseph Attamah ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün sezon başı transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Joseph Attamah ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Rize temsilcisinde, sezon başında Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Attamah, kadrodan ayrılan dördüncü yabancı oldu.

Çaykur Rizespor, Joseph Attamah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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