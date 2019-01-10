Çaykur Rizespor'da Ayrılık
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Süleyman Koç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor
, Süleyman Koç
ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, Süleyman Koç ile karşılıklı anlaşıldığı ve sözleşmesi feshedilen futbolcunun kamptan ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Çaykur Rizespor'a hizmet eden Süleyman Koç'a verdiği emekler için teşekkür eder, ömür boyu başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Orta saha oyuncusu, bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında 13 maçta görev yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:27 Kaynak: AA
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