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Çaykur Rizespor'da ayrılık

38 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kaleci Samir Ujkani ile yollarını ayırdı.

Çaykur Rizespor'da ayrılık, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kaleci Samir Ujkani ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Samir Ujkani ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, takıma yaptığı katkılardan dolayı futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Çaykur Rizespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:38 Kaynak: AA
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