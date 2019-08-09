Çaykur Rizespor'da ayrılık
38 dakika önce
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kaleci Samir Ujkani ile yollarını ayırdı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:38 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor
, kaleci Samir Ujkani ile yollarını ayırdı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Samir Ujkani ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, takıma yaptığı katkılardan dolayı futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
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