Çaykur Rizespor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

7 saat önce

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde futbolculara yönelik konuşma yaptı.

Karaman yönetimindeki ilk antrenmanı yaklaşık 100 taraftar izledi. Futbolcular, 1 saat 15 dakika süren antrenmanı koşunun ardından yaptıkları pas çalışması ile tamamladı.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Aminu Umar ve mide rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'a giden Muhammed Abarhoun katılmadı.

Yeşil-mavililer, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:58 Kaynak: AA
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