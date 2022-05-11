Çaykur Rizespor'da Boldrin dönemi sona erdi - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'da Boldrin dönemi sona erdi

11.05.2022 20:48
Çaykur Rizespor'da Boldrin dönemi sona erdi

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve sezon sonu sözleşmesi biteceğinden dolayı Çaykur Rizespor'un tecrübeli futbolcusu Fernando Henrique Boldrin, tesisten erkenden ayrıldı.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve sezon sonu sözleşmesi biteceğinden dolayı Çaykur Rizespor'un tecrübeli futbolcusu Fernando Henrique Boldrin, tesisten erkenden ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 8 Ağustos 2019'da Kayserispor'dan transfer ederek kadrosuna kattığı 33 yaşındaki Fernando Henrique Boldrin'in sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu. Sezon sonu sözleşmesi sona eren ve sakatlığı nedeniyle maçlara çıkamayan Boldrin, tesisten erkenden ayrıldı. Çaykur Rizespor Kulübü'nün yaptığı açıklamada, "Dört yıl boyunca kulübümüze büyük emek veren Brezilyalı futbolcumuz Fernando Henrique Boldrin ile yaptığımız görüşmeler sonucunda sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır. Fernando Boldrin'e, Kulübümüze katkılardan dolayı teşekkür eder, kendisine kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Çaykur Rizespor'da Boldrin dönemi sona erdi
Çaykur Rizespor'da Boldrin dönemi sona erdi
Çaykur Rizespor'da Boldrin dönemi sona erdi

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Çaykur Rizespor'da Boldrin ayrıldı Çaykur Rizespor'da Boldrin ayrıldı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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