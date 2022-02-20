Üye Girişi
Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi - Son Dakika

Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi

20.02.2022 18:32
Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi

- Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

- Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor'da Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından istifa eden Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yerine Bülent Korkmaz getirildi. Rizespor'un İstanbul'daki ofisinde, kulüp basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi

YORUMLAR
500
Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı Süper Lig'de bir veda daha! Hamza Hamzaoğlu istifa etti Süper Lig'de bir veda daha! Hamza Hamzaoğlu istifa etti

Hamza Hamzaoğlu, Bülent Korkmaz, Başakşehir, Rizespor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:29 İsmail Kartal'dan sürpriz tercihler! Fenerbahçe-Hatayspor maçında ilk 11'ler netleşti
18:24 Trabzonspor, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
18:23 Spiker bile ne diyeceğini şaşırdı! Alanya-Trabzonspor maçı ilginç anlara sahne oldu
18:20 Aracını evin önüne park eden kadın, sabah uyandığında şaşkınlık geçirdi! Otomobilin içi tamamen buz tutmuş
17:41 Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan korkutan sözler: Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir
17:39 Galatasaray'ın eski futbolcusundan gündem olan gol sevinci! Sosyal medyada çok konuşuldu
17:17 Gazeteciyi Güngör Arslan'ı öldüren katil zanlısının ilk ifadesi dehşete düşürdü: Yazısının beğenmediğim için vurdum
17:00 Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Sahaya giren yılan korku dolu anlar yaşattı
16:52 Son Dakika: Zelenski'den Rusya'ya önemli çağrı: Derhal ateşkes yapılmalı
16:48 AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 18:37:08. #1.12#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement