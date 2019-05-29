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Çaykur Rizespor'da Buruk dönemi sona erdi

59 dakika önce

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk ile yollar ayrıldı.

Çaykur Rizespor'da Buruk dönemi sona erdi, System.String[]
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk ile yollar ayrıldı.
Çaykur Rizespor'da ligin 7'nci haftasında göreve başlayan teknik direktör Okan Buruk, takımdan ayrıldı. Çaykur Rizespor Kulüp Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptıkları teklife teşekkür eden Buruk'un ailevi nedenlerden dolayı kulüpten ayrıldığını açıkladı. 
Çaykur Rizespor, Okan Buruk yönetiminde çıktığı 28 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti.


- Rize
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:24 Kaynak: DHA
Okan Buruk, Çaykur Rizespor, Spor
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