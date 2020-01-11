Çaykur Rizespor'da çifte imza - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'da çifte imza

6 saat önce

Sportif Direktör Yılmaz Bal: Süreçler devre arasında çok zor ilerliyor"Podolski hiçbir zaman gündemimizde olmadı""Melnjak kesinlikle takımda kalacak"Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / Belek(Antalya), - Çaykur Rizespor Kulübü, forvet oyuncusu Milan Skoda ve orta saha oyuncusu Denys Harmash ile...

Çaykur Rizespor'da çifte imza, System.String[]

Sportif Direktör Yılmaz Bal: Süreçler devre arasında çok zor ilerliyor

"Podolski hiçbir zaman gündemimizde olmadı"

"Melnjak kesinlikle takımda kalacak"

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN/ Belek(Antalya), -

Çaykur Rizespor Kulübü, forvet oyuncusu Milan Skoda ve orta saha oyuncusu Denys Harmash ile sözleşme imzaladı.

İkinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Çaykur Rizespor, 2 oyuncuyu kadrosuna kattı. Slavia Prag'dan Milan Skoda'yı 1,5 yıllık bonservisi ile, Dinamo Kiev'den de Denys Harmash'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak takıma dahil etti.

Belek'te konakladıkları otelde düzenlenen imza törenine Milan Skoda ve Denys Harmash ile sportif direktör Yılmaz Bal katıldı.

YILMAZ BAL: SÜREÇLER DEVRE ARASINDA ÇOK ZOR İLERLİYOR

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, "2 yeni oyuncu aramıza katıldı. Süreçler devre arasında çok zor ilerliyor. Oynayan oyuncuyu almak devre arasında çok zor. Çok büyük uğraşlar neticesinde Harmash'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza kattık. Yüksek ücretli kontratını bırakıp aramıza katıldığı için teşekkür ederim. Milan Skoda ise kendini kanıtlamış usta bir forvet. Sağ olsun bizleri tercih etti. Bir an önce antrenmana katılmak istiyor. 2 oyuncumuz da isteyerek ve severek aramıza katıldı. İsmail hocamızın doğrultusunda aramızda katıldılar" dedi.

"PODOLSKİ HİÇBİR ZAMAN GÜNDEMİMİZDE OLMADI"

Yılmaz Bal, Podolski iddialarının sorulması üzerine de, "Podolski geçmişinde çok iyi oyuncu. Gündemimizde hiç olmadı. Kendisi de açıklama yaptı. 'Rize'nin enteresanı çay' demişti, ben de kendisine Karadeniz'imizin daha enteresanı olan Sargan balığını tavsiye ediyorum'. Podolski hiçbir zaman gündemimizde olmadı" diye konuştu.

"MELNJAK KESİNLİKLE TAKIMDA KALACAK"

Takıma 2 ya da 3 oyuncu takviyesi daha yapacaklarını vurgulayan Yılmaz Bal, Dario Melnjak ile ilgili olarak ise, "Kesinlikle takımda kalacak. Yaptığı çıkışı da biliyorsunuz milli takıma seçildi. Devre arasında hiç bir oyuncuyu bırakmak istemiyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yılmaz Bal'ın açıklamaları

-Milan Skoda'nın açıklamaları

-Denys Harmash'ın açıklamaları

-İmza töreni

-Genel detaylar


Çaykur Rizespor, Podolski, Skoda, Milan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:26 Kaynak: DHA
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