Çaykur Rizespor'da değişim rüzgarı
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Çaykur Rizespor'da Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği tartışılırken, Kartal'ın yerine düşünülen ilk adayın ise Bülent Uygun olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:30 Kaynak: DHA
Çaykur Rizespor'da Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği tartışılırken, Kartal'ın yerine düşünülen ilk adayın ise Bülent Uygun olduğu öğrenildi.
Son olarak Katar'ın Al Rayyan takımını çalıştıran Uygun da Türkiye'de bir takım çalıştırmak istemesinden dolayı Çaykur Rizespor'da görev almaya sıcak bakıyor.Sezon başında göreve getirilen İsmail Kartal, Çaykur Rizespor ile çıktığı 8 lig maçında 2 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
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