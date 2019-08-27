Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'da El Kabir ameliyat edildi
Son Dakika Spor Haber

Çaykur Rizespor'da El Kabir ameliyat edildi

1 saat önce

Süper Lig'in ikinci haftasındaki Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor maçının 11. dakikasında sağ ayak fibula kemiği kırılan yeşil-mavili takımın golcü oyuncusu El Kabir ameliyat edildi.

Çaykur Rizespor'da El Kabir ameliyat edildi, System.String[]

Süper Lig'in ikinci haftasındaki Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor maçının 11. dakikasında sağ ayak fibula kemiği kırılan yeşil-mavili takımın golcü oyuncusu El Kabir ameliyat edildi.

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Mostapha El Kabir'in Acıbadem Fulya Hastanesinde ameliyat edildiği belirtildi.

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından fibula distal kırığı ve bağ yaralanması ameliyatının başarıyla tamamlandığı vurgulanan açıklamada, "Ameliyatta plak ve vida uygulaması ile bağ tamiri yapıldı. Operasyon sonrası futbolcunun 2,5-3 ay sonra sahalara dönebileceği belirtildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ameliyat sonrası Faslı oyuncuya kulüp başkan vekili Ali Zeki Saruhan'ın, "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunduğu kaydedildi.

Yeşil-mavili ekipte, Demir Grup Sivasspor maçının 11. dakikasında Appindangoye ile ikili mücadelede yerde kalan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, kısa müdahalenin ardından sedye ile oyun alanının dışına alınmıştı. Ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan El Kabir'in sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştı.

Çaykur Rizespor, Sivasspor, El Kabir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rizeli futbolcunun eşi Irina Moroziuk çekiliş yaptı! Sosyal medya sallandı
Beşiktaş-Rizespor mücadelesinin bilet fiyatları belli oldu! Galatasaray yönetimine müjdeli haber! Mahkeme kararını açıkladı Fransızlar Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı ölüm grubuna koydular

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 13:30:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'da El Kabir ameliyat edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]