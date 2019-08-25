Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'da El Kabir sakatlandı
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Çaykur Rizespor'da El Kabir sakatlandı

33 dakika önce

Süper Lig'in ikinci haftasındaki Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor maçının 11. dakikasında El Kabir'in sağ ayak fibula kemiği kırıldı.

Çaykur Rizespor'da El Kabir sakatlandı, System.String[]

Süper Lig'in ikinci haftasındaki Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor maçının 11. dakikasında El Kabir'in sağ ayak fibula kemiği kırıldı.

Yeşil-mavili ekipte 11. dakikada Appindangoye ile ikili mücadelede yerde kalan 30 yaşındaki Faslı futbolcu El Kabir, kısa müdahalenin ardından sedye ile oyundan çıkarıldı.

Çaykur Didi Stadı'ndan ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan El Kabir'in sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:06 Kaynak: AA
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