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Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci

6 saat önce

Ligde bu sezon oynan Çaykur Rizespor-Sivasspor maçında fibula kemiğinin kırılmasının ardından sahalardan yaklaşık 3 ay uzak kalan El Kabir, bugün takımdan ayrı çalışmalara başladı.

Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci, System.String[]

Ligde bu sezon oynan Çaykur Rizespor- Sivasspor maçında fibula kemiğinin kırılmasının ardından sahalardan yaklaşık 3 ay uzak kalan El Kabir, bugün takımdan ayrı çalışmalara başladı.

25 Ağustos tarihinde Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor - Sivasspor maçının 10. dakikasında fibula kemiğinin kırılmasının ardından sahalardan 3 ay uzak kalan Faslı forvet El Kabir bugün takımdan ayrı sağlık ekibi kontrolünde spor salonunda çalışmaya başladı.

Yeşil-mavili kulüpten oyuncu için yapılan açıklamada, "Sivasspor maçında sakatlanan oyuncumuz Mostapha El Kabir bugün Rize'ye gelerek sağlık ekibimizin kontrolünde salon da rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

(Kubilay Ateş/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:25 Kaynak: İHA
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