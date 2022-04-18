Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

18.04.2022 20:15
Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Lig'in 34. haftasında Çaykur Didi Stadyumunda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti. 22 Nisan Cuma Günü saat 20.30'da oynanacak maç için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Yeşil-mavililer, 3 grup halinde yapılan çift kale yapılan maç ile antrenmanı noktaladı.

(Ali Maşalacı/İHA)

Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor
Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor
Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor
Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor
Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
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