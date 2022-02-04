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SPOR Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika

SPOR Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı

04.02.2022 17:57

Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktıArzu ERBAŞ - Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor'un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, yeşil mavili ekiple ilk idmanına çıktı.

Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı

Arzu ERBAŞ - Rukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor'un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, yeşil mavili ekiple ilk idmanına çıktı. Takım arkadaşları futbolcuya 'hoş geldin' karşılaması yaptı.

Çaykur Rizespor'un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, kente gelerek bugün takımla ilk idmanına çıktı. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yağmur yağışı altında gerçekleştirilen antrenmana katılan Gedson'a 'hoş geldin' karşılaması yapıldı. Takım arkadaşları Gedson'u sırtına vurarak antrenmana başlattı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü haftasında 6 Şubat Pazar günü Adana Demirspor ile Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Loic Remy ile sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan ve Umar Aminu'nun katılmadığı antrenman, koordinasyon, pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

SPOR Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı
SPOR Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı
SPOR Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı
SPOR Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı
SPOR Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı
SPOR Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı
SPOR Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı
SPOR Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı
SPOR Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı
SPOR Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı

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Gedson Fernandes, Rizespor, Çaykur, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
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