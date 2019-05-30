Çaykur Rizespor'da gündem hoca transferi

Çaykur Rizespor'da, teknik direktör Okan Buruk'la yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen ilk isim Rıza Çalımbay oldu. Yeşil mavili camia, deneyimli teknik adamın teklife sıcak bakmasını bekliyor.Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk ile yollar ailevi sebeplerden dolayı ayrıldı. Ligin 7'nci haftasında göreve başlayan Okan Buruk'un sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla sona erdi. Buruk'un ayılmasıyla, yeşil-mavililerde teknik direktörlük koltuğu için adaylar gündeme gelmeye başladı. En güçlü adayın ise Çaykur Rizespor'un eski teknik patronu Rıza Çalımbay olduğu öğrenildi. Daha önce Çaykur Rizespor'da başarılı işlere imza atan tecrübeli teknik adamın da yeniden Rizespor'da çalışmaya olumlu baktığı belirtildi.ÇAYKUR RİZESPOR'DA 3 KEZ ÇALIŞTIDaha önce 3 kez Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük yapan başarılı teknik adama, Çaykur Rizespor yönetim kurulunun yapacağı toplantı ardından teklif götürmesi bekleniyor. İsmi aynı zamanda Sivasspor ve Gençlerbirliği'nin de gündeminde olan Çalımbay; 2004-2005, 2006-2007 ve 2013-2014 sezonlarında çalıştığı Çaykur Rizespor'da, çıktığı 40 maçta 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 16 mağlubiyet almıştı.

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