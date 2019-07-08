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Çaykur Rizespor'da hedef geçen yılın üstüne koymak

1 saat önce

- Çaykur Rizespor'da hedef geçen yılın üstüne koymak Orhan Ovacıklı: "Sezona güzel başlayacağız."RİZE - Çaykur Rizespor'un başarılı oyuncusu Orhan Ovacıklı, Süper Lig'de yeni sezona güzel başlayarak, sıralama olarak da geçen sezonun üzerine koymayı amaçladıklarını ifade etti.

- Çaykur Rizespor'da hedef geçen yılın üstüne koymak
Orhan Ovacıklı: "Sezona güzel başlayacağız."
RİZE - Çaykur Rizespor'un başarılı oyuncusu Orhan Ovacıklı, Süper Lig'de yeni sezona güzel başlayarak, sıralama olarak da geçen sezonun üzerine koymayı amaçladıklarını ifade etti.
Çaykur Rizespor, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda oyuncular düz koşunun ardından açma-germe hareketleriyle çalışmalarını sürdürdü.
Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan tecrübeli futbolcu Orhan Ovacıklı, ligde başarının en yükseğini hedeflediklerinin altını çizdi. Ovacıklı, "Çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz geçen yıl bıraktığımızın daha üstüne çıkabilmek. Hocamızla çalışmalarımıza başladık. İnşallah daha iyi olacak. Bu hedefi belirleyecek olan bizler ve hocamızdır. Biz en yükseği hedefliyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Geçen yılın ikinci yarısında üç maçta oynayabilmiştim. Hem bireysel olarak hem takım olarak performansı yukarıya çekeceğiz. Ben de nasıl etkili olurum diye kendi adıma çalışmalar sürdürüyorum. İnşallah bu sezona güzel başlayacağız" ifadelerini kullandı.
Çaykur Rizespor'da hedef geçen yılın üstüne koymak
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:06 Kaynak: İHA
Çaykur Rizespor, Spor
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