Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu

Son şampiyon Beşiktaş, Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların rahat kazandığı mücadelenin ardından Karadeniz ekibinde Sebastian Holmen'in açıklamaları dikkat çekti.

"BİZİM HATALARIMIZDAN GOLLERİ BULDULAR"

Holmen yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın çok fazla bir şey yaptığını söyleyemem. Bizim hatalarımızdan golleri buldular. 3 gol dışında Beşiktaş'ın pozisyonu yoktu" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada alay konusu olan bu ifade için siyah-beyazlı taraftarlar yüzlerce paylaşım yaptı.