Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi resmen başladı

Çaykur Rizespor'la anlaşan teknik direktör İsmail Kartal için bugün Rize'de karşılama ve imza töreni yapıldı.Çaykur Didi Stadyumu'nda yapılan imza törenine Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, yöneticiler ve taraftarlar katıldı. Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, yeni sezon için İsmail Kartal ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, "Bugün itibari ile başlangıç yapıyoruz. Bundan böyle teknik konularda yetkili arkadaşımız kendisidir. Bizde bütün camiamız olarak arkasındayız. Biz elimizden geleni yapacağız. Hocamız Rizeli olmasından ötürü bir çalışacağı yerine iki çalışacaktır. Biz bu sene ki hedefimiz Rizespor'u iyi bir temele oturtmalıyız. Ben hocamıza güveniyorum başarılı olacağına da son derece eminim" dedi."EN FAZLA PARAYI VEREN VEDAT'I ALIR"Vedat Muriç transferi ile ilgili de konuşan Kartal, "Bize gelen resmi teklif sadece Toulouse'den var. Galatasaray ve Fenerbahçe'den gelen sözlü teklifler var. Ciddi bir teklif yok. Hocamız da 'kalmasını istiyoruz' deyince bizi de rahatlattı. Vedat Muriç'i en fazla parayı veren transfer eder. Aatıf'ın transferi için bir görüşmemiz olacak. Benim de çok sevdiğim bir oyuncu. Ekonomik olarak alabilir miyiz şartlar ne olur onu görüşeceğiz" açıklamasında bulundu.KARTAL: BAŞARIYA AÇIMTeknik direktör İsmail Kartal, Rize'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:"Dedem, babam buralı, Karadere'lidir. Rizelilerle beraber büyüdüm. Buraya gelmemdeki en büyük pay Rizeli olmamdır. Beni yöneticiler canı gönülden istedi. Ben de bu isteği gördüğüm için koşarak buraya geldim. Bugün tesisleri gezdim, mükemmel. Bir takımın başarılı olması için gereken her şey var burada. Başarılı olmak için buradayım. Başarıya açım. Bir çok başarılar elde ettim. Kat kat daha fazla çalışarak burada başarılı olmak mecburiyetindeyim. Kulübümüzün inişli çıkışlı grafiği artık değiştirmeliyiz. Sahada vereceğimiz mücadele ve duruşla her geçen gün hedeflerimize adım adım ilerleyeceğiz. Hayalci değiliz ama hayallerimiz var. Biz camia olarak bir ekip olacağız. Birbirimize zorluklarda destek olacağız. Sonunda göreceksiniz ki başarılı olacağız. Burada vakit geçirmeye değil çalışmaya geldim. İstikrarlı bir kulüp yaratıp Avrupa kupalarını hedefleyeceğiz. Ligde kalma derdimiz olmayacak. Başarılı olan oyuncuları takımda tutmaya çalışıyoruz. Temmuz'un 1 ile 7'si arası burada Rize'de toplanıp çalışmalara başlayacağız. Sonra Erzurum kampına gideceğiz. Kampa kadar bir an önce transferi bitirmenin gayretindeyiz.""YUKARILARI HEDEFLEYEN BİR TAKIM KURACAĞIZ"Başarılı olmak için gayretle çalışacakları mesajını da veren Kartal, "Ligde Vedat Muriç gibi oyuncuları bulmak zor. Biz kendisinin kalması taraftarıyız. Şu ana kadar üç takımdan resmi teklif var. Kulübümüzün menfaatlerine göre bu transferi değerlendireceğiz. Bazı oyuncuların mukaveleleri bitti. Onları yine aramıza katmak için çalışmalarımız var. Kulüp ve oyuncuların rızası ve ekonomik durumlarda anlaşma sağlanması gerekiyor. Olmazsa onların ayarında veya üzerinde oyuncuları aramızda katacağız. Okan hoca benim arkadaşım onunla da görüştüm. Fikir alışverişinde bulunduk. Sağlam yere basan bir planlamamız olacak. Orta sıralardan yukarıyı hedefleyen bir takım kuracağız" ifadelerine yer verdi. Yapılan konuşmaların ardından Kartal, Çaykur Rizesporla 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

- Kalender