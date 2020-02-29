Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi

6 saat önce

Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 5-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da, teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi, System.String[]

Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 5-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da, teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Bakır, teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bakır, "İsmail Kartal hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.


Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:28 Kaynak: DHA
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