Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi - Son Dakika Spor
Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi
6 saat önce
Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 5-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da, teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:28 Kaynak: DHA
Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 5-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da, teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.
Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Bakır, teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bakır, "İsmail Kartal hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.
Son Dakika Obi Mikel, cezası sebebiyle Fenerbahçe maçında oynayamayacak Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının ardından - Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal, görevinden ayrıldı Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Karatepe: Ayarımız bozuldu