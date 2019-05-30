Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi
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Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör İsmail Kartal ile prensipte anlaştı.

Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör İsmail Kartal ile prensipte anlaştı.
Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, Okan Buruk ile sözleşme yenilenmemesinin ardından teknik direktör arayışlarına başladıklarını belirtti.
İsmail Kartal ile prensipte anlaştıklarını kaydeden Bakır, "Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Bakır, transfer politikaları ve yeni yol haritası görüşmelerinin İsmail Kartal ile sürdüğünü, imza törenin ise Ramazan Bayramı'ndan sonra planlandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:06 Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, İsmail Kartal
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