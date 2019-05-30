Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör İsmail Kartal ile prensipte anlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:06 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor
, teknik direktör İsmail Kartal
ile prensipte anlaştı.
Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz
Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, Okan Buruk
ile sözleşme yenilenmemesinin ardından teknik direktör arayışlarına başladıklarını belirtti.
İsmail Kartal ile prensipte anlaştıklarını kaydeden Bakır, "Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Bakır, transfer politikaları ve yeni yol haritası görüşmelerinin İsmail Kartal ile sürdüğünü, imza törenin ise Ramazan Bayramı
'ndan sonra planlandığını bildirdi.
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