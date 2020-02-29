Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal istifa etti! - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal istifa etti! - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal istifa etti!

6 saat önce

Hasan Kartal, yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili hocamız Rize'nin çocuğu İsmail Kartal istifasını bildirdi.

Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal istifa etti!, System.String[]

Hasan Kartal, yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili hocamız Rize'nin çocuğu İsmail Kartal istifasını bildirdi. Hocamız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.


Beraber olduğumuz süre içerisinde sorunsuz, birlik ve beraberlik içinde bir dönem geçirdik. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.


İsmail Kartal yönetiminde yeşil-mavili ekip, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 24 puan topladı


İsmail Kartal, Trabzonspor maçı sonrasında "Böyle bir ortamda maça çıktık, oyuncularımız yaşanan olaylardan dolayı üzgündü. Ancak maça çıkınca her şey unutulur. 65 dakika üstün olan bizdik. İkinci golü atsaydık, maçı kopartırdık. Ancak yapamadık. Bu kadar iyi bir takıma karşı duran toptan goller yedik. Neredeyse Trabzonspor hiç oynamadan 3 gol attı. Oyuncularımız sonrasında kırıldı, koptu. 65 dakika iyi olan bizdik, böyle bir mağlubiyeti hak etmedik. Taraftarlardan özür dileriz" ifadelerini kullanmıştı.


İsmail Kartal, Hasan Kartal, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:03 
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