Çaykur Rizespor'da İstikbal Mobilya Kayserispor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor
'u konuk edecek Çaykur Rizespor
, hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz
Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol-pas oyunu ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmalar yapıldı.
Sakatlığı bulunan Azubuike idmana katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Aatif Chahechouhe
ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:20 Kaynak: AA
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