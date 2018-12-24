Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor, Jach ve Traore ile Yollarını Ayırıyor

Çaykur Rizespor, Jach ve Traore ile Yollarını Ayırıyor

1 saat önce

Çaykur Rizespor, sezon başında kadrosuna kattığı Armand Traore ve Jaroslaw Jach'la yollarını ayırma kararı aldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon başında kadrosuna kattığı Armand Traore ve Jaroslaw Jach'a kendilerine takım bulmaları için izin verdi.

İkinci yarı öncesi teknik direktör Okan Buruk yönetiminde transfer çalışmalarını planlayan yeşil-mavili ekip, ilk olarak ilk yarıda fazla forma şansı bulamayan Polonyalı stoperi Jaroslaw Jach ve Senegalli savunma oyuncusu Armand Traore'ye ikinci yarıda kadroda düşünülmediklerini iletti.

Her iki oyuncuya kulüp bulmaları için izin verildi. Jaroslaw Jach, Crystal Palace'den 1 yıllığına kiralık olarak, Traore ise Nottingham Forest'tan 2+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlanmıştı.

OKAN BURUK'LA GÖRÜŞME SONRASI GİDECEK FUTBOLCULAR BELLİ OLACAK

Kulüp başkanı Hasan Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Okan Buruk ile yapacakları son görüşmeyle takımda giden oyuncuların netleşeceğini belirtti.

Takımdaki bazı oyuncuların kadroya giremediğini ifade eden Kartal, "Maalesef sezon başındaki yanlışlarımız bizi ilk yarı sonunda rakiplerimizin gerisinde bıraktı. Çok iyi bir planlamayla ikinci yarıya başlamak istiyoruz. Bazı oyuncular ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmak için çalışıyoruz. Amacımız ikinci yarıda çok daha geniş ve alternatifli bir kadro kurmak." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:47 Kaynak: AA

Okan Buruk, Çaykur Rizespor, Spor
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YORUMLAR (1)
  • .: OKAN BURUK İSTEDİ DİYE ADAM GÖNDERMEYİN BİR KAÇ HAFTAYA KALMAZ OKAN BURUK KENDİ GİDER ONA GÖRE BENDEN SÖYLEMESİ ÇÜNKÜ MAZİSİNE BİR BAKIN BİRAZ SIKIŞINCA VINNNNNNNNNNNNNN Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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