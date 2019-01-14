Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa Hazırlıkları Başladı

Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa Hazırlıkları Başladı

1 saat önce

- Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladıRİZE - Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, devre arası kampını tamamlayarak ikinci devrenin ilk haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına Rize'de başladı.

- Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

RİZE - Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, devre arası kampını tamamlayarak ikinci devrenin ilk haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına Rize'de başladı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, devre arası kampını tamamlayarak ligin ilk haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına Rize'de başladı.
Antalya'da gerçekleştirdiği 10 günlük devre arası kampını tamamladıktan sonra iki günlük iznin ardından Rize'ye dönen yeşil-mavili ekip, akşam yaptığı ilk antrenman ile Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana takımın yeni transferleri Burkina Fasolu Nguimbe Prejuce Nakoulma ve Ukraynalı Mykola Moroziuk da hazır bulundu. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayarak, şut ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlanan antrenmanda sakatlığı bulunan Musa Çağıran takımdan ayrı koştu.
Çaykur Rizespor, 21 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de deplasmanda oynayacağı ikinci devrenin ilk maçı olan Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:03 Kaynak: İHA

Rize, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Spor
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