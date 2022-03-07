Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

07.03.2022 19:10
Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 29. Haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 29. Haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 29. Haftasında Kasımpaşa'nın konuğu olacak. 12 Mart Cumartesi günü saat 16: 00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan idman çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan sakatlığı devam eden Aminu Umar antrenmana katılmadı.

(Ali Maşalacı/İHA)

Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı
Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı
Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı
Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

YORUMLAR
500
Süper Lig'de 21 teknik adam gönderildi Süper Lig'de 21 teknik adam gönderildi Göztepe'de Maestro yol ayrımında Göztepe'de Maestro yol ayrımında

Spor Toto Süper Lig, Karadeniz, Kasımpaşa, Rizespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı - Son Dakika


Son Dakika
18:47 Muharrem İnce hakkında 4 yıl 8 ay hapis talebi
17:50 Standart altının kilogram fiyatı, 907 bin liraya yükseldi
17:39 Rusya- Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere görüşmeleri başladı
17:30 Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir
17:28 Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı
17:11 Köpekten kaçarken kamyona yakalanan kız sağ bacağından oldu!
17:04 Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
16:45 Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 19:31:26. #1.12#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement