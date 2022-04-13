Çaykur Rizespor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor

13.04.2022 18:49
Çaykur Rizespor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Deplasmanda oynanacak maç için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Yeşil-mavililer, çift kale yapılan maç ile antrenmanı tamamladı.

Öte yandan sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsız kuş fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Çaykur Rizespor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor
Çaykur Rizespor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor
Çaykur Rizespor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor
Çaykur Rizespor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çaykur Rizespor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
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