Çaykur Rizespor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Çaykur Rize spor'da teknik heyet ve futbolcuların yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı.

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada dünyayı ve ülkeyi derinden sarsan ve birçok açıdan köklü değişimlere yol açan Covid-19 pandemisinin spor müsabakalarına da etkisinin yadsınamaz olduğu belirtildi. Açıklamada, "Baştan beri bu salgını teyakkuz halinde takip eden kulübümüz tüm sporcularına korunma önlemi noktasında tüm telkinleri gerçekleştirmiştir ve takiplerini sürdürmüştür. Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerin 12 Haziran'da başlayabileceğine dair ifadesi doğal olarak kulübümüz tarafından da bazı girişimlerin gerçekleştirilmesi gereğini doğurmuştur. Bu bağlamda Çaykur Rizespor Yönetim Kurulumuz Hasan Kartal başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanmış ve alınan karar gereği şehir dışında olan 6 futbolcumuz ve tüm teknik ekibimiz Rize'ye çağrılmıştır. Geri kalan tüm sporcularımız sürecin başından beri zaten Rize'de bulunduğundan, tüm teknik ekip ve sporcularımız, temas ve uzaklık kurallarına hassasiyetle uyularak tesislerde toplanmış ve Sağlık komisyonumuz tarafından ayrıntılı bir eğitimden geçirilmiştir. Bu toplanmadan önce de tesislerimiz detaylı şekilde temizlenip dezenfekte edilmiş, benzer bir eğitim tesis çalışanlarına verilmiş, tesis çalışanlarımız teste tabi tutulmuş olup negatif oldukları teyit edilmiştir. Sağlık komisyonumuzun yönetiminde, tesislerimiz tüm alt birimleri ile salgın dönemi işletme koşullarına göre yeniden dizayn edilmiştir. Sporcularımıza ve teknik ekibe uygulanan test sonuçlarımızın da firesiz bir şekilde negatif olduğu teyit edilmiştir" denildi.Toplanma sürecinden yaklaşık 15 gün önce salgın boyunca evlerinde bireysel antrenmanlarını yapan sporcuların belli bir program ve salgın önlemleri alınmak suretiyle tesislerimizdeki açık sahada bireysel antrenmanlarını gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada. "Kulüp olarak, federasyonunuzun müsabakaların başlama tarihini netleştirmesi ve ülkemiz ve ilimizdeki salgın seyrinin gidişatı ile direkt alakalı şekilde toplu antrenman takvimimizi netleştireceğiz. Şunu da ifade etmek isteriz ki, hiçbir koşul ve beklenti insan sağlığından daha değerli değildir. Sağlık olmadıktan sonra hiçbir beşeri metanın anlamının olmadığı herkesin malumudur. Salgının sona ermesi için ortak mücadelemizi kararlılıkla sürdürmemiz en doğru adımdır" ifadelerini yer verildi.