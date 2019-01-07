Çaykur Rizespor'da Robin Yalçın'la Yollar Ayrıldı
49 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Robin Yalçın'ın sözleşmesi feshedildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor
'da Robin Yalçın'ın sözleşmesi feshedildi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Robin Yalçın ile kulübümüz karşılıklı olarak anlaşmış ve futbolcumuzun sözleşmesi feshedilmiştir." denildi.
Çaykur Rizaspor'a hizmetlerinden dolayı oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de başarı dileğinde bulunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:45 Kaynak: AA
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