Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'da Robin Yalçın'la Yollar Ayrıldı

Çaykur Rizespor'da Robin Yalçın'la Yollar Ayrıldı

49 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Robin Yalçın'ın sözleşmesi feshedildi.

Çaykur Rizespor'da Robin Yalçın'la Yollar Ayrıldı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Robin Yalçın'ın sözleşmesi feshedildi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Robin Yalçın ile kulübümüz karşılıklı olarak anlaşmış ve futbolcumuzun sözleşmesi feshedilmiştir." denildi.

Çaykur Rizaspor'a hizmetlerinden dolayı oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de başarı dileğinde bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:45 Kaynak: AA

Çaykur Rizespor, Çaykur, Spor
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