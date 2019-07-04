Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'da sağlık kontrolleri
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Çaykur Rizespor'da sağlık kontrolleri

30 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da kaleci Gökhan Akkan ile oyuncular Zafer Görgen ve Emir Han Topçu, sağlık kontrolünden geçti.

Çaykur Rizespor'da sağlık kontrolleri, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da kaleci Gökhan Akkan ile oyuncular Zafer Görgen ve Emir Han Topçu, sağlık kontrolünden geçti.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Akkan'ın Acıbadem Ankara, Zafer Görgen ve Emir Han Topçu'nun ise Acıbadem Fulya Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan oyuncuların, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği kaydedildi.

Gökhan, Zafer ve Emir Han'ın sağlık taramasının, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:05 Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, Han, Spor
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