Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi

Çaykur Rizespor Kulübü, 2020-2021 sezonu için Hırvat teknik adam Stjepan Tomas ile prensip anlaşmasına vardı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Ünal Karaman'ın görevden ayrılmasının ardından gelecek sezon koltuğun emanet edileceği ismi açıkladı. Rize ekibi, Tomas ile gelecek sezon için anlaşmaya varıldığını açıklarken, bu sezonun kalan iki maçında ise Hırvat çalıştırıcının takımı tribünden takip edeceğini duyurdu.
Öte yandan Çaykur Rizespor'un bu sezon ligde kalan son 2 maçında takımı sahaya Mehmet Ali Karaca çıkartacak.