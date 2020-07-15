Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi - Son Dakika

Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi

Çaykur Rizespor Kulübü, 2020-2021 sezonu için Hırvat teknik adam Stjepan Tomas ile prensip anlaşmasına vardı.

Çaykur Rizespor Kulübü, 2020-2021 sezonu için Hırvat teknik adam Stjepan Tomas ile prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Ünal Karaman'ın görevden ayrılmasının ardından gelecek sezon koltuğun emanet edileceği ismi açıkladı. Rize ekibi, Tomas ile gelecek sezon için anlaşmaya varıldığını açıklarken, bu sezonun kalan iki maçında ise Hırvat çalıştırıcının takımı tribünden takip edeceğini duyurdu.

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Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Boşalan teknik direktörlük arayışlarına hızlı bir şekilde başlayan Çaykur Rizespor'umuz Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas ile 2020-2021 sezonu için prensip anlaşma sağlamıştır. Teknik direktör Stjepan Tomas gelecek sezonun planlaması için Süper Lig'de kalan iki haftalık sürede takımımızın maçlarını takip edecektir. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Çaykur Rizespor'un bu sezon ligde kalan son 2 maçında takımı sahaya Mehmet Ali Karaca çıkartacak.


Çaykur Rizespor, Stjepan Tomas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 22:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi - Son Dakika Spor
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