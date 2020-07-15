Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas sürprizi! - Son Dakika

Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas sürprizi!

Süper Lig'de son iki haftaya girilirken, Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman dün görevinden istifa etti.

Süper Lig'de son iki haftaya girilirken, Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman dün görevinden istifa etti. Yeni teknik adam için çalışmalarına başlayan Rizespor yönetimi, Okan Buruk döneminde yardımcı antrenörlük yapan Stjepan Tomas'ı görüşmek için Rize'ye çağırdı. Yönetimle görüşme yapacak 44 yaşındaki teknik adamın anlaşma sağlanması halinde ligde kalan 2 maç ve gelecek sezonun planlamasında yer alacağı öğrenildi.

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GELECEK SEZON GÖREVE BAŞLAYABİLECEK


Hırvat çalıştırıcı, bu sezon Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenörlük ve Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktörlük yaptığı için Türkiye Futbol Federasyonu kurallarına göre, Süper Lig'de 3'üncü bir takım çalıştıramıyor.


Bu nedenle Tomas, Karadeniz ekibi ile resmi sözleşmeye imza atarsa gelecek sezon takımın başında sahaya çıkabilecek. Yeşil mavililer, Süper Lig'in 33 ve 34'üncü haftalarında Rizeli teknik direktör Mehmet Ali Karaca ve yardımcı antrenörler yönetiminde maçlara çıkacak.


Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk döneminde yardımcı antrenörlük yapan Stjepan Tomas'ın, yeşil mavili ekipteki birçok transferde de etkisi olmuştu.


Çaykur Rizespor, Stjepan Tomas, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:23 

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas sürprizi! - Son Dakika Spor
YORUMLAR (1)
  • yunus korkmaz ,viyana avusturya: Stjepan tomazi ben tanımıyorum insaallah hayırlı olur memedali karaca ile birlikte Ünal karamandan daha faydalı olacaklarına ben inanıyorum.takimi moralman malatya maçına hazırlamaları lazım, futbolcularlan oturup konuşulması lazım,artik son care,icabinda extra pirim verilmesi lazım,bu maçı futbolcular halledecek,onlarin fikirlerine ihtiyacımız var... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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