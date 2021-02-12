Çaykur Rizespor'da teknik direktör Marius Sumudica, maç sonrası fenalaştı
12.02.2021 21:43
Erzurumspor'a mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Marius Sumudica, maç sonrası fenalaştı. Rumen teknik adama, soyunma odasında doktor müdahale etti.
BB Erzurumspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, teknik direktör Marius Sumudica'nın fenalaştığını dile getirdi.
Yayıncı kuruluşa röportaj veren Margarit konuyla ilgili, "Sumudica kendini iyi hissetmiyor. Doktor soyunma odasında kendisine müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.
"OYUNCULARIN UYANIP AYAĞA KALKMALI"
Üst üste kayıplar için de konuşan antrenör, "Sürekli maç kaybediyoruz. Oyuncuların uyanıp ayağa kalkması lazım. 2-0 kabul edilebilir bir skor değil" dedi.
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