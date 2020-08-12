Çaykur Rizespor'da tempo artıyor

Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını sürdürüyor.

Hırvat teknik adam Stjepan Tomas yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kuvvet çalışması yapan Karadeniz temsilcisi, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

RİZE 25 EYLÜL'E KADAR ERZURUM'DAYeşil mavili takım yeni sezon hazırlıkları için 10 Ağustos'ta geldiği Erzurum'da 25 Ağustos'a kadar kamp yapacak.SKODA VE BOLDRIN KAMPA YARIN KATILIYOR

Rizespor'un iki önemli ismi Milan Skoda ve Fernando Boldrin de kampa yarın katılacak. İki ismin de katılmasıyla Karadeniz ekibi hazırlıklarına tam kadro devam edecek.