Çaykur Rizespor'da Transfer
30 dakika önce
Çaykur Rizespor, Portekiz ekibi Porto'da forma giyen Chidozie Awaziem ile anlaşmaya vardı.
Çaykur Rizespor
, Portekiz
ekibi Porto
'da forma giyen Chidozie Awaziem ile anlaşmaya vardı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığı belirtildi.
Yeni transferin sağlık kontrolünden de geçtiğinin aktarıldığı açıklamada, "Chidozie Awaziem'e kulübümüze 'Hoş geldin' diyor ve başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Chidozie Awaziem, bu sezon Porto ile 5 resmi maça çıktı.
Çaykur Rizespor, yeni transferi Chidozie Awaziem'in yanı sıra Mohamed Aberhoune için tanıtım toplantısı düzenleyecek.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:27 Kaynak: AA
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