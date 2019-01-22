Çaykur Rizespor'da Transfer
48 dakika önce
Çaykur Rizespor, Slovenya ekibi Domzele'de forma giyen Hırvat oyuncu Dario Melnjak ile anlaşmaya vardı.
Çaykur Rizespor
, Slovenya
ekibi Domzele'de forma giyen Hırvat oyuncu Dario Melnjak ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat defans oyuncusu Dario Melnjak ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Yeni transferin sağlık kontrolünden de geçtiği aktarılan açıklamada, "Dario Melnjak'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor ve başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Rize'ye gelen Dario Melnjak, akşam idmanında takımla birlikte çalışmaya katıldı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:54 Kaynak: AA
Evkur Yeni Malatyaspor, Bifouma'yı Renklerine Bağladı
Trabzonspor'dan Seyit Onbaşı'nın Kabrine Ziyaret
Usain Bolt, Futbol Kariyerini Noktaladı
Xabi Alonso, Vergi Kaçırma Suçlamalarını Kabul Etmedi