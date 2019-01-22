Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'da Transfer

Çaykur Rizespor'da Transfer

48 dakika önce

Çaykur Rizespor, Slovenya ekibi Domzele'de forma giyen Hırvat oyuncu Dario Melnjak ile anlaşmaya vardı.

Çaykur Rizespor'da Transfer, System.String[]
Çaykur Rizespor, Slovenya ekibi Domzele'de forma giyen Hırvat oyuncu Dario Melnjak ile anlaşmaya vardı.


Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat defans oyuncusu Dario Melnjak ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yeni transferin sağlık kontrolünden de geçtiği aktarılan açıklamada, "Dario Melnjak'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor ve başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.


Rize'ye gelen Dario Melnjak, akşam idmanında takımla birlikte çalışmaya katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:54 Kaynak: AA

Slovenya, Çaykur Rizespor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evkur Yeni Malatyaspor, Bifouma'yı Renklerine Bağladı Trabzonspor'dan Seyit Onbaşı'nın Kabrine Ziyaret

Usain Bolt, Futbol Kariyerini Noktaladı Xabi Alonso, Vergi Kaçırma Suçlamalarını Kabul Etmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 21:42:59. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'da Transfer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]