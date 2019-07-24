Çaykur Rizespor'da transfer
56 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Vedat Muric transferine karşılık Fenerbahçe'den Tarık Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Spor Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:14 Kaynak: AA
Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor
, Vedat Muric transferine karşılık Fenerbahçe
'den Tarık Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Vedat Muric'e karşılık Fenerbahçe'den transfer edilen Tarık Çetin'in, yeşil-mavili ekibin Bolu
kampına katıldığı belirtildi.
Oyuncu için yapılacak imza töreninin ise kamp sonrası Rize'de düzenleneceği aktarıldı.
Cenazeden dönenleri taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 10 yaralı Aziz Yıldırım, Eljif Elmas transferini değerlendirdi Fenerbahçe'de Diego Reyes sevinci! Menajeri anlaşmayı duyurdu Emre Akbaba dedesini kaybetti! Cenazeye katılamadı