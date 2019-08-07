Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'da transfer
Son Dakika Spor Haber

Çaykur Rizespor'da transfer

1 saat önce

Spor Toto Süper lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Fernando Boldrin ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor'da transfer, System.String[]
Spor Toto Süper lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Fernando Boldrin ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, İstikbal Mobilya Kayserispor ile Boldrin'in transfer edilmesi konusunda anlaşıldığı vurgulanarak, "Çaykur Rizespor'umuz geçtiğimiz sezon takımımızın başarısında büyük katkısı olan Fernando Henrique Boldrin'i transfer ederek 3 yıllık sözleşme imzaladı. Boldrin'e tekrardan 'Hoş geldin.' diyerek başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Boldrin, geçen sezon yeşil-mavili ekipte 30 maçta görev yaptı ve 4 gol attı.
İstikbal Mobilya, Çaykur Rizespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çıkan olaylar sonrası hazırlık maçı yarıda kaldı
Martin Skrtel'in menajerinden flaş Beşiktaş açıklaması! Serkan Reçber: Anton Nedyalkov tam Beşiktaş'a göre Yusuf Yazıcı: Lille'in en önemli transferlerinden biriyim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 18:46:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'da transfer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]