Çaykur Rizespor'da Transferler Devam Ediyor
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Kasımpaşa galibiyetiyle başlayan Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Kasımpaşa
galibiyetiyle başlayan Çaykur Rizespor
'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ara transfer döneminde Abarhoun, Aatif, Awaziem, Moroziuk ve Nakoulma'yı katan yeşil-mavili ekip altıncı transferini bitirmek üzere. Rizespor, Slovenya
'nın Domzale kulübünde forma giyen 26 yaşındaki Hırvat solbek Dario Melnjak ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Oyuncunun kulübüyle ise görüşmeler sürüyor. Melnjak'ın önümüzdeki günler Türkiye
'ye gelerek Çaykur Rizespor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
OKAN BURUK TAKIMIN YARISINI YENİLEDİ
Öte yandan dün kazanılan Kasımpaşa maçının ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör Okan Buruk
, "Her gelen oyuncu takımı daha güçlü yapıyor. Transfer konusunda çalışmalarımız devam ediyor. 2-3 oyuncuyu daha kadromuza katmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta transferlere bakacağız" demişti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:44 Kaynak: DHA
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