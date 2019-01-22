Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'da Transferler Devam Ediyor

Çaykur Rizespor'da Transferler Devam Ediyor

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Kasımpaşa galibiyetiyle başlayan Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Çaykur Rizespor'da Transferler Devam Ediyor, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Kasımpaşa galibiyetiyle başlayan Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ara transfer döneminde Abarhoun, Aatif, Awaziem, Moroziuk ve Nakoulma'yı katan yeşil-mavili ekip altıncı transferini bitirmek üzere. Rizespor, Slovenya'nın Domzale kulübünde forma giyen 26 yaşındaki Hırvat solbek Dario Melnjak ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Oyuncunun kulübüyle ise görüşmeler sürüyor. Melnjak'ın önümüzdeki günler Türkiye'ye gelerek Çaykur Rizespor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

OKAN BURUK TAKIMIN YARISINI YENİLEDİ

Öte yandan dün kazanılan Kasımpaşa maçının ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör Okan Buruk, "Her gelen oyuncu takımı daha güçlü yapıyor. Transfer konusunda çalışmalarımız devam ediyor. 2-3 oyuncuyu daha kadromuza katmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta transferlere bakacağız" demişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:44 Kaynak: DHA

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Rizespor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Kasımpaşalı Yıldız Trezeguet İçin Harekete Geçti Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın Gündemindeki Demba Ba'yı Transfer Etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adriano'yu İdmandan Kovmuş Galatasaray'ın Kapısından Dönen Futbolcunun Uçağı Radardan Kayboldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 14:12:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'da Transferler Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]