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Çaykur Rizespor'da Tunay Torun imzayı attı
6 saat önce
Karadeniz ekibinden yapılan Tunay Torun açıklaması şöyle: "Çaykur Rizesporumuzun daha önce anlaşmaya vardığı Tunay Torun, Mehmet Cengiz tesislerinde yapılan imza töreninde, sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile imzaladığı sözleşmeyle kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına...
Karadeniz ekibinden yapılan Tunay Torun açıklaması şöyle:
"Çaykur Rizesporumuzun daha önce anlaşmaya vardığı Tunay Torun, Mehmet Cengiz tesislerinde yapılan imza töreninde, sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile imzaladığı sözleşmeyle kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağladı."
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:39
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