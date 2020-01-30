Çaykur Rizespor'da Tunay Torun imzayı attı - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da Tunay Torun imzayı attı - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor'da Tunay Torun imzayı attı

6 saat önce

Karadeniz ekibinden yapılan Tunay Torun açıklaması şöyle: "Çaykur Rizesporumuzun daha önce anlaşmaya vardığı Tunay Torun, Mehmet Cengiz tesislerinde yapılan imza töreninde, sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile imzaladığı sözleşmeyle kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına...

Çaykur Rizespor'da Tunay Torun imzayı attı, System.String[]

Karadeniz ekibinden yapılan Tunay Torun açıklaması şöyle:


"Çaykur Rizesporumuzun daha önce anlaşmaya vardığı Tunay Torun, Mehmet Cengiz tesislerinde yapılan imza töreninde, sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile imzaladığı sözleşmeyle kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağladı."


Mehmet Cengiz, Tunay Torun, Karadeniz, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:39 
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