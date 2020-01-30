Çaykur Rizespor'da Tunay Torun imzayı attı

Karadeniz ekibinden yapılan Tunay Torun açıklaması şöyle:



"Çaykur Rizesporumuzun daha önce anlaşmaya vardığı Tunay Torun, Mehmet Cengiz tesislerinde yapılan imza töreninde, sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile imzaladığı sözleşmeyle kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağladı."



