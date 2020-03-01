Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi

6 saat önce

Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman oldu.

Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi, System.String[]

Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman oldu.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında dün Trabzonspor'a 5-2 mağlup olduktan sonra İsmail Kartal ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor'da yönetim, yeni teknik direktörünü kısa sürede buldu. Rize ekibi, sezona Trabzonspor'un başında başlayan ancak sonrasında bordo mavili ekiple yollarını ayıran Ünal Karaman ile anlaşmaya vardı. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, bugün Ünal Karaman ile bir araya gelerek sözleşme şartlarını görüştü. İkili, toplantının ardından anlaşmaya varırken, deneyimli teknik adamın yarın yarın Rize'ye giderek 1.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.


Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Ünal Karaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çaykur Rizespor, Ünal Karaman ile prensipte anlaştı
Son Dakika: Fenerbahçe, Ersun Yanal ile yollarını ayırdı Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası 6 isim öne çıkıyor! İşte hoca adayları

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 01:12:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]