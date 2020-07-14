Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti - Son Dakika

Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti

Ünal Karaman istifasını verdi.

Ünal Karaman istifasını verdi... Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen ve düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman görevinden istifa etti.

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Trabzonspor'la yolları ayrıldıktan sonra İsmail Kartal'ın yerine Alanyaspor maçıyla göreve başlayan Ünal Karaman Kasımpaşa yenilgisi sonrası istifasını yönetime sundu.



NELER DEMİŞTİ?


Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.


Deneyimli çalıştırıcı, Kasımpaşa'nın kendilerinden daha fazla galibiyeti istediğini aktararak, "Rakibimiz bizden daha fazla istedi. Hak ettikleri galibiyeti aldılar. Belli dönem mücadelenin içinde kaldık. Kendi adımıza riskli oyuncularımızı kullanmadık. 3 sarı kartlı birkaç tane oyuncumuz vardı. Bu riski alamadık. İkinci yarı duruma göre parça parça bu oyuncuları kullandık. Oyun içerisinde istediğimiz hareketliliği sağlamadı. Özellikle pandemiden sonra yoğun bir maç trafiği oldu. Oyuncuların yorgunluğunu normal karşılamak lazım. Her şeye rağmen bazı oyunculardan fazla performans beklerdim. Umuyorum kısa sürede kendi futbol seviyelerini üste çekerler. Bugün herkesin kendi adına çıkaracağı dersler var" açıklamasını yapmıştı.

Çaykur Rizespor, Ünal Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:18 

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti - Son Dakika Spor
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