Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor
'da teknik direktör İsmail Kartal
ve yardımcıları, sağlık kontrolünden geçti.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İsmail Kartal ve ekibinin Acıbadem Kadıköy
Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Kartal ve yardımcılarının, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği aktarıldı.
Kartal ve teknik ekibin sağlık taramasının, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.