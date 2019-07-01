Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları
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Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcıları, sağlık kontrolünden geçti.

Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcıları, sağlık kontrolünden geçti.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İsmail Kartal ve ekibinin Acıbadem Kadıköy Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Kartal ve yardımcılarının, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği aktarıldı.

Kartal ve teknik ekibin sağlık taramasının, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:59 Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Kartal, Spor
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