Çaykur Rizespor'da yeni sezon öncesi moraller yüksek

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda bulunan 2500 rakıma sahip Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.

Sezona yeni teknik direktörü Stjepan Tomas ile başlayan ve 4 gündür kampta antrenmanlarını südüren Çaykur Rizespor'da morallerin yüksek olduğu gözlendi.

Yeşil-mavililerin teknik patronu Tomas, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonda taraftarların ofansif bir futbol oynayan takım izleyeceklerini aktardı.

Çaykur Rizespor'un her yıl Erzurum'da kamp yaptığına vurgu yapan Tomas, "Burası her anlamda çok güzel. Otellerin kamp yaptığımız alana yakın olması, rakımın yüksek olması, kamp alanlarının tamamı çok güzel. Erzurum'dan sonra Slovenya programı yapmıştık fakat o iptal oldu. Slovenya yerine Bolu'da kampa gireceğiz" dedi.

Tomas, yeni sezona takıma yapılacak olan takviye oyuncuların belirlendiğini ifade etti.

Takımdaki moralin yüksek olmasının kendilerini sevindirdiğini aktaran teknik direktör Tomas, şöyle konuştu:

"Hangi mevkiye hangi futbolcuyu düşünüyoruz hepsi belirlendi. Yakında yeni futbolcularda takıma katılacak. Süper Lig'in 21 takıma çıkarılması nedeniyle takımda geniş kadro oluşturulması lazım. Onun planlamasını yapıyoruz. Lige, kupa maçları da eklenince çok sayıda maç yapacağız. Bu yıl ligde Rize sıkıntı yaşamayacak ve daha rahat geçirecek. Süper Lig'e takımların sayısının artması nedeniyle büyük takımlar da iyi tranfserler yapıyor. Bu sene zor olacak ve takımların güçlü kadro oluşturması gerekiyor. Bu nedenle daha kaliteli bir lig olacak."