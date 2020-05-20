Çaykur Rizespor'da yoğun mesai - Son Dakika

Çaykur Rizespor'da yoğun mesai

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor sabah ve akşam olmak üzere günde iki antrenmanla lig için hazırlıklarını sürdürüyor.

Çaykur Rizespor'da yoğun mesai, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor sabah ve akşam olmak üzere günde iki antrenmanla lig için hazırlıklarını sürdürüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından 55 gün antrenmanlarını evlerinde yapan Çaykur Rizesporlu oyuncular, 5 Mayıs'tan bu yana çalışmalarını günde çift antrenmanla kendi tesislerinde sürdürüyor. Çalışmaların başlayacağı ilk gün Kovid-19 testinden geçen ve pozitif vakaya rastlanmayan Rizespor'da ikinci testte de aynı sonuç elde edildi. Testlerden teknik heyetin yanı sıra futbolcular, kulüp çalışanları ve yöneticiler de geçti.

Rizespor bugün ilk antrenmanını teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirdi. Saat 11.00'de Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başlayan çalışma 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma, egzersiz, kuvvet ve pas çalışmaları, ardından dar alanda iki grup halinde maç içeriğiyle gerçekleştirilen antrenman 20 derece sıcakta güneşli havada yapıldı. Antrenmanın soğuma kısmı ise buz havuzunda tamamlandı.

Antrenmanlarda Rizespor sosyal mesafe kurallarına uymaya özen gösterirken takım iki grup halinde çalışmalarına devam ediyor. 15 gündür süren çalışmalara mide rahatsızlığı geçiren Abarhoun ve çapraz bağ ameliyatı olan Umar katılamadı. Günde iki çalışma ile ligin başlamasını bekleyen yeşil-mavili takımda morallerin yüksek olduğu öğrenildi. Çalışma temposu artarken sakatlıkların önüne geçmek için önlem olarak antrenmanlarda tekmelik takılması zorunlu hale getirildi.

Çaykur Rizespor'un bugünkü ikinci antrenmanı saat 17.30'da başlayacak. Cumartesiye kadar günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek olan yeşil-mavililer Ramazan Bayramı'nın 1 ve 2'nci günü izinli olacak.

(FOTOGRAFLI)


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Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 04:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da yoğun mesai - Son Dakika Spor
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