Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'dan alt yapı rekoru
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Çaykur Rizespor'dan alt yapı rekoru

2 saat önce

Çaykur Rizespor, alt yapı kadrosundan A takım kamp kadrosuna 12 oyuncu dahil etti.

Çaykur Rizespor'dan alt yapı rekoru, System.String[]
Çaykur Rizespor, alt yapı kadrosundan A takım kamp kadrosuna 12 oyuncu dahil etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik adamı İsmail Karal'ın isteği doğrultusunda alt yapı kadrosundan A takım kamp kadrosuna 12 oyuncu katıldı.

Yeşil-Mavili ekibin bu rakamı, kulüp tarihinde ilk defa en yüksek sayıda alt yapıdan yetişerek A takım kamp kadrosuna katılan sayı oldu.

Karadeniz ekibinin Erzurum'da sürdürdüğü kampa katılan oyuncular şu isimden oluşuyor:

"Sinan Yazıcı, Kazım Kopuz, Ufuk Boncukçu, Muhammet Çelik, Emir Han topçu, Eren Karadağ, Berkay Sandıkçı, Boğaçhan Kazmaz, Okan Sarı, Yiğit Can Buber, Taha Enes Duman ve Alperen Keleş" - RİZE
Çaykur Rizespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:29 Kaynak: İHA
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