Çaykur Rizespor'dan alt yapı rekoru

Çaykur Rizespor
, alt yapı kadrosundan A takım kamp kadrosuna 12 oyuncu dahil etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik adamı İsmail Karal'ın isteği doğrultusunda alt yapı kadrosundan A takım kamp kadrosuna 12 oyuncu katıldı.
Yeşil-Mavili ekibin bu rakamı, kulüp tarihinde ilk defa en yüksek sayıda alt yapıdan yetişerek A takım kamp kadrosuna katılan sayı oldu. Karadeniz
ekibinin Erzurum
'da sürdürdüğü kampa katılan oyuncular şu isimden oluşuyor:
"Sinan Yazıcı, Kazım Kopuz, Ufuk Boncukçu, Muhammet Çelik, Emir Han
topçu, Eren Karadağ
, Berkay Sandıkçı, Boğaçhan Kazmaz, Okan Sarı
, Yiğit Can
Buber, Taha Enes Duman
ve Alperen Keleş" - RİZE